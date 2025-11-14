BTOパソコンメーカーのサイコムは11月14日、直販サイトで「サイコム 冬の特大キャンペーン 2025」を開始した。キャンペーン期間は2026年1月19日まで。

サイコム 冬の特大キャンペーン 2025

キャンペーン期間中は、PC本体の値引きとして、デュアル水冷PC(G-Master Hydro、Lepton Hydro各モデル)を一律4万円引き、静音PC(Silent Master各モデル)を一律3万円引き、ゲーミングPC(デュアル水冷を除くG-Master各モデル)を一律2万円引きで販売する。

パーツ単体では、同社指定のNVIDIA GeForce RTX 5060 TiおよびAMD Radeon RX 9060 XT搭載ビデオカードを一律5,000円引き、NVIDIA GeForce RTX 5070/5070 Ti/5080およびAMD Radeon RX 9070/XT搭載ビデオカードを一律1万円引きで提供する。

高級モデルの「Premium Line」は、全モデルの保証期間を3年保証へ無償延長。そのほか、BTOパソコン（モニター含む）の送料無料、ショッピングローンの分割払い金利手数料最長36回まで無料、不要パソコンの下取り一律1,000円の特典も用意している。

同社の直販サイト「@Sycom」では、標準構成から各種カスタマイズが可能なBTOパソコンを豊富にラインナップ。カスタマイズ選択時には「サイコムあんしん相性チェッカー」が機能し、パーツの相性を購入前に確認できる。