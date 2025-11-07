BTOパソコンのサイコムは、ゲーミングPCをはじめとする同社指定のPC購入時に、BTOオプションで対象のIntel Core Ultra プロセッサーを選択すると、ゲームやボーナスコンテンツが手に入る『2025 Intel Holiday Bundle』キャンペーンを実施中だ。期間限定で、2026年1月31日まで。

「2025 Intel Holiday Bundle」キャンペーン

期間中に対象製品を購入すると、4つのゲームタイトルの中から好きなゲーム1つと、ボーナスコンテンツが入手できるマスターキーをプレゼントするキャンペーン。対象製品はサイコムのBTOパソコンのうちIntel Core Ultraを搭載する全モデル。

購入対象期間の2026年1月31日までとは別に、プレゼント引換期間は2026年3月15日までとなる。期間内であっても予定数量がなくなり次第終了。

ゲームソフトは以下の4タイトルから選択できる。

Battlefield 6

Assassin's Creed Shadows

Dying Light: The Beast

Sid Meier's Civilization VII

ボーナスコンテンツはそれぞれ以下の通り。