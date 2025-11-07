BTOパソコンのサイコムは、ゲーミングPCをはじめとする同社指定のPC購入時に、BTOオプションで対象のIntel Core Ultra プロセッサーを選択すると、ゲームやボーナスコンテンツが手に入る『2025 Intel Holiday Bundle』キャンペーンを実施中だ。期間限定で、2026年1月31日まで。
期間中に対象製品を購入すると、4つのゲームタイトルの中から好きなゲーム1つと、ボーナスコンテンツが入手できるマスターキーをプレゼントするキャンペーン。対象製品はサイコムのBTOパソコンのうちIntel Core Ultraを搭載する全モデル。
購入対象期間の2026年1月31日までとは別に、プレゼント引換期間は2026年3月15日までとなる。期間内であっても予定数量がなくなり次第終了。
ゲームソフトは以下の4タイトルから選択できる。
- Battlefield 6
- Assassin's Creed Shadows
- Dying Light: The Beast
- Sid Meier's Civilization VII
ボーナスコンテンツはそれぞれ以下の通り。
- Marvel Rivals：ブラックマジック衣装（ゲーム内スキン）
- Xsplit Broadcaster：合理化されたストリーミング（3ヶ月分のアクセス）
- Magix Vegas Pro Edit 365：AI動画編集（1か月間のアクセス）
- Canvid：AIによる画面録画（3ヶ月分のアクセス）