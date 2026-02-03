デル・テクノロジーズは2月3日、新入学生や新社会人を対象に、長期保証を付帯した「新生活応援モデル」を提供開始した。対象モデルには、通常1年間の保証を最長4年間に延長するほか、落下や液体こぼれなどの偶発的な事故を補償する特別保証が付帯する。

今回発表した「新生活応援モデル」は、対象製品のシリーズによって保証内容が異なる。Dellシリーズでは、「4年ベーシック オンサイトサービス」と「4年アクシデンタルダメージサービス」が付帯。保証限度額は上限なしで、修理回数も無制限で、追加料金は不要。修理方法は出張修理と引き取り修理から選択でき、液体こぼれや落下、サージ電流といった予期せぬトラブルにも対応するという。

一方、Dell Plusシリーズ、Dell Premiumシリーズ、XPSシリーズ、Dell Tower Plusシリーズでは、「4年Dell Care Plus」と「4年アクシデンタルダメージサービス」が付帯される。こちらも保証限度額は上限なし、修理回数は無制限で、24時間365日の国内サポート体制を整える。ソフトウェアサポートも回数無制限で、海外サポートにも対応するとしている。

対象機種は今後も随時拡充する予定で、対応モデルの詳細は専用ページで案内している。

また、デルは学生や教職員向けに「学割」制度も提供している。Dellアカウントを作成し、学割メンバーシップに登録することで、対象者は購入時に最大10%の割引を受けられる仕組みとなっている。学割についての詳細はこちらで確認できる。