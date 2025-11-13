サンワサプライの直販サイト「サンワダイレクト」は、11月14日 10:00～29日 25:59まで「ブラックフライデー」イベントを開催。特別セールや数量限定福袋、SNSキャンペーンなど多数の企画を実施する。

サンワダイレクトがブラックフライデーを開催

人気のデスクやマウス、バッグなどをお買い得価格で提供する「ブラックフライデーSALE」を開催。また、先着500個限定で「お楽しみ福袋」を5,000円で販売する。福袋にはBluetoothスピーカーやモバイルバッテリー、6個口電源タップなど10点のアイテムが含まれる。

期間中、毎日チャレンジできるスクラッチクーポンを提供。何が当たるかはお楽しみで、イベント期間中に使える割引クーポンがランダムで獲得できる。

富士ホーローとのコラボキャンペーンも展開

琺瑯製品で知られる富士ホーローとのX（旧Twitter）コラボ企画も実施。参加方法は両社の公式アカウントをフォローし、該当投稿をリポスト。欲しい座椅子の色をコメントすると当選確率がアップする。賞品は5色から選べる折りたたみ座椅子と、ソースパン（ピュアホワイト）のセットで、3名に当たる。開催期間は11月14日 12:00～20日 23:59まで。

そのほか、公式Instagramアカウントをフォローし、該当投稿に「いいね」をすることで参加できるキャンペーンも実施。10ポート一括集中スイッチ付き電源タップが、ブラック・ホワイト・ライトブラウン・ダークブラウンの全4色から各色2名、計8名に当たる。欲しいカラーをコメントすると当選確率がアップする。