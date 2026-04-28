新製品の注目ポイント！ 特徴1： 約11gの小型軽量ボディながら400m飛ばせる

約11gの小型軽量ボディながら400m飛ばせる 特徴2： 8色のフロントカバーやアートなカバーを用意

8色のフロントカバーやアートなカバーを用意 特徴3： Osmo Pocket 3/4などのDJI製品はレシーバー不要で接続できる

DJIは4月28日、ワイヤレスマイクの新製品「DJI Mic Mini 2」を発表した。約11gの小型軽量ボディを維持しながら、3つの音声トーンプリセット、2段階のノイズキャンセリング、DJI OsmoAudio対応など、機能を強化した。充電ケースにトランスミッター、レシーバー、各種アクセサリーをすっきり収納できる構造も継承する。8色の交換可能なマグネット式フロントカバーも用意し、ファッション性も高めた。

希望小売価格は、2TX+1RXセットが14,520円、1TX+1モバイルRXセットが8,580円。すでに販売中。

8色の交換式カバーを用意する約11gの超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」

48kHz/24bitオーディオに対応し、原音に忠実な高音質録音が可能なワイヤレスマイク。3つの音声トーンプリセット(レギュラー/リッチ/ブライト)を搭載し、撮影シーンに応じた最適な音質が選択できる。2段階ノイズキャンセリングは、静かな屋内と騒がしい屋外の両方に対応する。

スマホのUSB Type-C端子に接続できるモバイルレシーバー

2台のトランスミッターを使って集音できる

磁力で服などに装着できる

DJI OsmoAudioによる直接接続に対応し、Osmo Pocket 3/4、Osmo 360、Osmo Action 6などのDJI製デバイスに最大2台のトランスミッターをレシーバーなしで直接接続できる。

Osmo Pocket 4などのDJIデバイスは、レシーバーなしで接続できる

伝送距離は、DJI Mic Miniレシーバー使用時で最大400m、モバイルレシーバー使用時で最大300m。バッテリー駆動時間は、トランスミッターが最大11.5時間、レシーバーが最大10.5時間で、充電ケースを併用すると最大48時間。5分の充電で約1時間使用できる急速充電にも対応する。

充電ケースに必要なアクセサリーがすべて格納できる

デザイン面では、トランスミッターに装着できる8色のマグネット式フロントカバーを用意した。標準では2色(オブシディアンブラック、グレイズホワイト)が付属する。国際的なイラストレーターであるVicto Ngai氏とコラボレーションした「タイムシリーズ」のフロントカバー(Dawn、Surge、Blaze、Glimmer)も別売で用意する。価格は6,930円。

あわせて、内部録音機能と4TX+1RXに対応した上位モデル「DJI Mic Mini 2S」を今年の夏に発売することも表明した。