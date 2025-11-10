Xにポストするとき、文章にささいな間違いをしてしまうことがありますよね。サブスクリプションに加入していればポストを修正できますが、無課金ユーザーの場合はそのままにするか、一度削除してポストし直さなければなりません。

そこで、Xの生成AI「Grok」を使って、ポストの文章を事前に校正してもらいましょう。元になる文章を入力して、「Grokでポストをブラッシュアップする」を選択すると、日本語を校正した文章を生成してくれます。生成をやり直したり、自分で文章を修正したりして、納得できる文章にしてからポストすることができます。

また、「なんJ語」や「ギャル」など、様々な文体への変換も可能です。サブアカウントの運用を大阪のおばちゃん風にするなど、アカウントのキャラクター付けにも利用できます。

なお、無課金ユーザーは1日の利用回数の制限があり、2時間ごとに最大10回まで利用可能となっています。本機能はiOS版とブラウザ版のXが対応しています。

iOS版アプリでGrokにポストを校正してもらう方法

Grokにポストを校正してもらうには、投稿欄に文章を入力した後、「Grokでポストをブラッシュアップする」を選択します。こうするとGrokが校正した文章を提示します。

Xアプリを開き、「＋」（投稿）ボタンをタップします

投稿欄に文章を入力してGrokボタンをタップします

「Grokでポストをブラッシュアップする」を選びます

ブラウザ版でGrokにポストを校正してもらう方法

ブラウザ版でも同様の手順で校正できます。

ポストをなんJ語やギャル言葉に変換する

Xのアカウントにキャラクターを付けたいとき、Grokは様々な文章に変換してくれます。「口調を変える」から好きな口調を選んでみましょう。