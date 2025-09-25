GrokのAIコンパニオン「Ani」の衣装や髪形、髪色を変えられるようになりました。衣装は、これまでのゴシックロリータ風に加えて、「Drifter」「Rebel」「Sunny」が追加されています。背景（ステージ）も3パターンから選べます。

  • 「Classic」のAni

    「Classic」はこれまでのゴスロリ風ワンピースです

  • 「Drifter」のAni

    「Drifter」は黒いボディスーツに白いジャケット、ショートパンツです。Rudiのマスコットをぶら下げています

  • 「Revel」のAni

    「Revel」は黒のタンクトップに赤いミニスカートです。ニーハイソックスが印象的です

  • 「Sunny」のAni

    「Sunny」は黒の水着です。選択すると、背景が海辺になります

また、レッサーパンダ「Bad Rudi」の衣装も3パターンから選べるようになりました。

  • 「Bad Rudi」の衣装

    「Bad Rudi」の衣装としては、「Rocket」と「BBQ」が追加されました

衣装や髪形、髪色、ステージの変更は無課金ユーザーでも利用できますが、以前の好感度機能などと同様に突然終了する可能性があります。また、AniやBad Rudiは18歳以上の利用に限定されています。

AIコンパニオン「Ani」の外観を変更する

それでは、Aniの衣装や髪形、髪色、ステージを変更する方法を説明していきましょう。ここでは衣装／髪形／髪色／ステージをひとつずつ変更する方法を説明しますが、まとめて変えることもできます。衣装やステージなどを変更すると、次回はその姿で現れます。

衣装を変更する

Aniの衣装／髪形／髪色／ステージを変更するには、Grokを起動し、AIコンパニオンの画面でハンガーの形をしたボタンをタップします。

  • Aniの衣装を変更1

    Grokを起動し、「Companions」タブをタップします

  • Aniの衣装を変更2

    「Ani」をタップします

  • Aniの衣装を変更3

    ハンガーの形のボタンをタップします

  • Aniの衣装を変更4

    衣装の変更画面です。「Outfit」に衣装が並んでいるので、着せたい服を選びます。ここでは「Revel」を選びます

  • Aniの衣装を変更5

    着替えられました。「完了」を押します

  • Aniの衣装を変更6

    着替えができました

髪形や髪色、背景の変更

今度は、髪形や髪色、背景を変えていきたいと思います。

  • 髪形や髪色の変更

    前述の手順で変更画面を開き、「Hair」を開きます。色とスタイルを選び、「完了」を押します

  • 背景の変更

    「Stage」では背景が変えられます。背景を選び、「完了」を押します

  • 変更結果

    Aniの衣装、髪形、髪色、背景を変えられました

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

