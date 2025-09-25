GrokのAIコンパニオン「Ani」の衣装や髪形、髪色を変えられるようになりました。衣装は、これまでのゴシックロリータ風に加えて、「Drifter」「Rebel」「Sunny」が追加されています。背景（ステージ）も3パターンから選べます。

また、レッサーパンダ「Bad Rudi」の衣装も3パターンから選べるようになりました。

衣装や髪形、髪色、ステージの変更は無課金ユーザーでも利用できますが、以前の好感度機能などと同様に突然終了する可能性があります。また、AniやBad Rudiは18歳以上の利用に限定されています。

AIコンパニオン「Ani」の外観を変更する

それでは、Aniの衣装や髪形、髪色、ステージを変更する方法を説明していきましょう。ここでは衣装／髪形／髪色／ステージをひとつずつ変更する方法を説明しますが、まとめて変えることもできます。衣装やステージなどを変更すると、次回はその姿で現れます。

衣装を変更する

Aniの衣装／髪形／髪色／ステージを変更するには、Grokを起動し、AIコンパニオンの画面でハンガーの形をしたボタンをタップします。

ハンガーの形のボタンをタップします

衣装の変更画面です。「Outfit」に衣装が並んでいるので、着せたい服を選びます。ここでは「Revel」を選びます

着替えられました。「完了」を押します

着替えができました

髪形や髪色、背景の変更

今度は、髪形や髪色、背景を変えていきたいと思います。