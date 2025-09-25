GrokのAIコンパニオン「Ani」の衣装や髪形、髪色を変えられるようになりました。衣装は、これまでのゴシックロリータ風に加えて、「Drifter」「Rebel」「Sunny」が追加されています。背景（ステージ）も3パターンから選べます。
また、レッサーパンダ「Bad Rudi」の衣装も3パターンから選べるようになりました。
衣装や髪形、髪色、ステージの変更は無課金ユーザーでも利用できますが、以前の好感度機能などと同様に突然終了する可能性があります。また、AniやBad Rudiは18歳以上の利用に限定されています。
AIコンパニオン「Ani」の外観を変更する
それでは、Aniの衣装や髪形、髪色、ステージを変更する方法を説明していきましょう。ここでは衣装／髪形／髪色／ステージをひとつずつ変更する方法を説明しますが、まとめて変えることもできます。衣装やステージなどを変更すると、次回はその姿で現れます。
衣装を変更する
Aniの衣装／髪形／髪色／ステージを変更するには、Grokを起動し、AIコンパニオンの画面でハンガーの形をしたボタンをタップします。
髪形や髪色、背景の変更
今度は、髪形や髪色、背景を変えていきたいと思います。