Xを最新ニュースを見るためのツールとして使っている人は多いと思います。そんな人は、Grokを使ってXで話題になっているニュースをまとめてもらってはいかがでしょう？ Grokはリアルタイムでエンゲージメントの高いXの投稿とWebサイトの情報を分析してまとめるため、最新のニュースをすぐに把握することができます。

そうやってまとめたニュースの中に、深掘りしたいものがあった場合にも、Grokは便利です。「Think harder」ボタンを押すと詳しい情報が表示されますし、次の質問候補も出るので、視点を変えてニュースを知ることもできます。さらに「〇〇の評価は？」など世間の評判について聞くと、肯定的／否定的など、Xユーザーの意見を整理してまとめてくれます。

このGrok活用法は、最新のニュースを効率よく把握しておきたい人や、世間のクチコミや評判を知りたい人におすすめです。

Grokでニュースをまとめて深掘りする

Grokでニュースをまとめるには、音声またはテキストで指示を出します。ここでは、Grokのモデルを「自動」に設定していますが、現在は無課金でも「エキスパート」や「高速」を選ぶことができます。また、本稿ではiOSで解説を行っていますが、ブラウザ版Grokでも同様のことができます。

ニュースをまとめる

ニュースについて深く分析する

世間の評判を調べる

さらにニュースを深掘りするために、世間の評判を尋ねてみます

最新の投稿やWebサイトから評判を分析して表示してくれました