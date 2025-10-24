Xを最新ニュースを見るためのツールとして使っている人は多いと思います。そんな人は、Grokを使ってXで話題になっているニュースをまとめてもらってはいかがでしょう？ Grokはリアルタイムでエンゲージメントの高いXの投稿とWebサイトの情報を分析してまとめるため、最新のニュースをすぐに把握することができます。

そうやってまとめたニュースの中に、深掘りしたいものがあった場合にも、Grokは便利です。「Think harder」ボタンを押すと詳しい情報が表示されますし、次の質問候補も出るので、視点を変えてニュースを知ることもできます。さらに「〇〇の評価は？」など世間の評判について聞くと、肯定的／否定的など、Xユーザーの意見を整理してまとめてくれます。

このGrok活用法は、最新のニュースを効率よく把握しておきたい人や、世間のクチコミや評判を知りたい人におすすめです。

Grokでニュースをまとめて深掘りする

Grokでニュースをまとめるには、音声またはテキストで指示を出します。ここでは、Grokのモデルを「自動」に設定していますが、現在は無課金でも「エキスパート」や「高速」を選ぶことができます。また、本稿ではiOSで解説を行っていますが、ブラウザ版Grokでも同様のことができます。

ニュースをまとめる

  • ニュースをまとめる手順1

    Grokアプリを起動します。Xアプリのメニューにある「Grokを開く」から起動することもできます

  • ニュースをまとめる手順2

    「今日話題になっているニュースをまとめて」と入力し、矢印ボタンを押します

  • ニュースをまとめる手順3

    今日のニュースがまとめて表示されます。上部には、まとめのソースとなったWebサイトや投稿が表示されます

ニュースについて深く分析する

  • ニュースを分析する1

    さらに深く分析してもらうため、「Think harder」を押します

  • ニュースを分析する2

    検索結果にアカウント名が入り、詳細なまとめが表示されました。さらに質問することもできます

世間の評判を調べる

  • 世間の評判を調べる1

    さらにニュースを深掘りするために、世間の評判を尋ねてみます

  • 世間の評判を調べる2

    最新の投稿やWebサイトから評判を分析して表示してくれました

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

