『マインクラフト』Java Editionでコードの難読化がついに削除へ。MOD開発簡便化

マインクラフトは10月29日（現地時間）、提供中のサンドボックスゲーム『マインクラフト』におけるコードの難読化を削除し、よりMODの作成や更新、デバッグを簡単にすると明らかにした。2019年には難読化マッピングをリリースしていたが、難読化そのものを除去する。
マインクラフトのコードは一部を非表示にする難読化が行われており、MOD開発の障壁になってきた。しかしマインクラフトの中でも特にJava EditionではMOD文化が極めて活発で、マインクラフト側でも開発を奨励。難読化した領域のクラスや関数がなにをするのかわかりやすくする「難読化マッピング」を提供してきたが、今回難読化そのものを完全に除去するという。
なお、現行MODは難読化を前提に開発されているため、難読化の除去以降正常に動作しないことが予期される。これをうけて次のスナップショットから難読化されていない「実験的リリース」バージョンと難読化されたバージョンを提供し、開発者はワークフローをテストできるようになる。
