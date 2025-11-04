RTA in Japanは11月2日、公式Xを更新する形で「RTA in Japan Winter 2025」における配信予定タイトルを発表した。今年発売の新作ゲームタイトルに加え、夏は採用が見送られていた任天堂タイトルの復活にも注目が集まっている。

「RTA in Japan Winter 2025」配信タイトル発表！ 『スーパーマリオギャラクシー』など採用、任天堂から許諾取得か

RTA in Japanは、ゲームを大急ぎでクリアする様子を配信して寄付を募るチャリティーイベント。夏と冬の年2回開催され、大きな注目を集めるイベントになっている。今回12月25日から12月31日まで開催される2025年冬採用タイトルが決定されたという内容で、採用タイトルには例によってさまざまなタイトルが見られるが、中でも任天堂タイトルも多数含まれている点に注目だ。

というのも、任天堂は法人による同社タイトルの利用については事前に許諾を得る必要があると案内しており、これまでの配信が無許諾利用にあたると指摘していた。一般社団法人であるRTA in Japanも準拠する必要があり、2025年夏開催分では任天堂タイトルが見られない異例のラインナップに。今回の2025年冬開催分では『スーパーマリオギャラクシー』なども多数含まれ、特に明言されていないが許諾を得られたものとみられる。

なお、RTA in Japanでは実施に際してボランティアを募集中。詳細は下記投稿まで。