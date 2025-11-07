SilverStoneとテックウインドは11月15日、東京・秋葉原エリアで製品発表イベント「SilverStone EXPO 2025 ～RE : PC～」を開催する。開催場所はLIFORK 秋葉原 IIで、入場は無料。

SilverStone EXPO 2025 ～RE : PC～ 開催概要

開催日： 2025年11月15日（土）

開催時間： 13：00～18：00

開催場所： LIFORK 秋葉原 II (千代田区外神田3-13-2 秋葉原 TMO ビル)

実施内容： 製品展示、ステージセッション（新製品紹介）、じゃんけん大会

イベントではSilverStoneのケース、そして電源新製品一挙紹介のほか、ワークステーションやラックマウント製品、冷却製品の紹介などが行われる。お楽しみのじゃんけん大会も開催。プレゼンターはSilverStone MarketingのErix氏。

イベント当日となる11月15日は、対象店舗でSilverStone製品を購入すると参加できる抽選会も実施。レトロな見た目が魅力の「SilverStone FLP02 レトロ風タワーケース」をはじめ、豪華アイテムが当たるので、気になった方はチェックしてほしい。