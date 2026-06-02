アーク、4日連続「梅雨入り直前! 晴れ晴れタイムセール」開催 6月2日から

アークは6月2日、オンラインストアと秋葉原店舗において、「梅雨入り直前! 晴れ晴れタイムセール」を開始した。実施期間は2026年6月2日（火）00:00から2026年6月5日（金）23:59まで。
期間中、厳選したPCパーツやゲーミングデバイスに加え、arkhiveオリジナルBTOパソコンもお得に購入できるというタイムセール施策。タイムセール方式で実施されるために対象製品が予告なく入れ替わる場合があるほか、予定数を販売し次第終了するとしている。
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