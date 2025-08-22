Insta360は8月21日、アクションカメラの新製品「Insta360 GO Ultra」を発表した。液晶パネル搭載の本体とカメラ部が分離でき、服にくっつけてハンズフリーで撮影できる分離合体型モデルの最新版。1/1.28インチの大型センサーを搭載し、薄暗い場所での画質を高めた。microSDカードスロットを搭載し、最大2TBのメモリーを搭載できるようにした。

価格は、標準的なアクセサリーが付属する標準キットが64,800円。すでに販売中。カラーはアークティックホワイトとミッドナイトブラックの2色。

シリーズ史上最大となる1/1.28インチセンサーを搭載し、前モデルと比べてセンサーサイズを約2.2倍に拡大。夜景や室内などの低照度のシーンも明るくきれいに撮影できるようにした。

カメラ本体は正方形に近いデザインに一新。背面にはマグネットを搭載しており、付属の磁気ペンダントを使えば服にくっつけてハンズフリーで撮影できる。付属の本体（アクションポッド）に装着すれば、画面を見ながらの撮影や再生が可能になるほか、長時間の撮影も可能。バッテリー撮影はカメラ単体で最大70分、アクションポッドと併用すれば最大200分。12分の充電で80％まで本体のバッテリー容量が回復できる。

背面には接続端子とマグネットを搭載する

本体メモリーは搭載しないが、microSDカードスロットにより最大2TBまで増設できる。

カメラ単体の本体サイズは46×45.7×18.3mm、重さは約52.9g。アクションポッドの本体サイズは70.4×48.8×33.3mm、重さは約108.5g。