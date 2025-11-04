カシオ計算機は11月14日に、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のフルメタルモデル「GMW-BZ5000」を発売する。シルバー×ブラックの「GMW-BZ5000D-1JF」、ブラック×ゴールドの「GMW-BZ5000BD-1JF」、ゴールド×ブラックの「GMW-BZ5000GD-9JF」という3モデル構成で、価格は「GMW-BZ5000D-1JF」が93,500円、「GMW-BZ5000BD-1JF」と「GMW-BZ5000GD-9JF」がそれぞれ102,300円。

フルメタルG-SHOCKとして初めてMIP液晶を搭載

「GMW-BZ5000」は、直射日光下や斜め方向からでも視認しやすいMIP（メモリインピクセル）液晶を採用した耐衝撃ウオッチ。フルメタルケースにMIP液晶を組み合わせ、日付・曜日表示や二都市時刻表示など4種類のフェイスデザインをボタン操作で切り替えられる。

スマートフォン連携を用いて、アプリ側で「STANDARD」フォントと「CLASSIC」フォントの2種類を選択できる。ベゼルとセンターケースが互いに挟み込む新構造を採用した。

外装では、40年以上にわたり蓄積してきた耐衝撃データをもとに生成AIで荷重シミュレーションを重ね、人とAIが共創する開発手法を採用。機能面では、新開発のソーラー充電のみで動作するMIP液晶を搭載し、電波受信機能とBluetoothによるスマートフォンリンク時刻修正に対応する。

横から見ても視認性の高いMIP液晶

切り替え可能な2種類のメインフォントと4種類のフェイスデザイン

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）

ケースサイズ： W49.3×D13×H43.6mm

W49.3×D13×H43.6mm 質量： 約172g

約172g 防水性能： 20気圧（200メートル相当）防水

20気圧（200メートル相当）防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： メタルバンド（ステンレスムクバンド）ワンプッシュ三つ折れ式中留

メタルバンド（ステンレスムクバンド）ワンプッシュ三つ折れ式中留 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 150～205 mm

150～205 mm **携帯電話連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム、タイム＆プレイス、携帯電話探索

その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、パワーセービング、バッテリー充電警告、12/24時間制表示切替、日付表示