カシオ計算機は10月21日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した「DWN-5600」を発表した。ブラック、レッド、イエローの3色展開で11月8日に発売する。価格は14,300円。

「5600」のデザインを約10分の1の指輪サイズに落とし込んだ

同製品は、G-SHOCK初号機の角型フォルムを受け継ぐ「5600」のデザインを、ケースサイズ23.4×20×7.5mmの指輪サイズに落とし込んだもの。このサイズは、通常のG-SHOCKの約10分の1のサイズとなる。電池を含む小型部品の採用と、狭いスペースに緻密に配置する高密度実装技術により、耐衝撃構造をより小さなサイズで実現したという。

ベゼルやバンドの複雑な造形は射出成型技術によって細部まで忠実に再現。ボタン／美錠／裏蓋には通常のG-SHOCKと同じステンレス素材を使用。フェイスには「5600」と同じ6桁表示のデジタル液晶を搭載し、時・分・秒の表示、カレンダー、LEDバックライト、ストップウオッチ、2つの異なる時刻を同時に表示できるデュアルタイムなどの機能を備える。樹脂モデル同様のバンド穴式を採用しており、着用する指のサイズに合わせて自由に調整できる。

着用イメージ1

発売されるカラーバリエーションは「DWN-5600-1JR（ブラック）」「DWN-5600-4JR（レッド）」「DWN-5600-9JR（イエロー）」の3モデル。パッケージには、Gマークをかたどったディスプレイスタンドを同梱したスペシャル仕様となっている。

同社は昨年12月に時計機能を備えながら小型化を実現したリングウオッチ「CRW-001」を発売しており、発売直後から欠品が続くほどの好評を博しているという。

着用イメージ2

主な仕様は以下のとおり。