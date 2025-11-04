エレコムは11月4日、冬の寒さからペットを守るUSB給電式温熱クッション2種を発表した。発売時期は11月上旬。店頭実勢価格はペットカートやキャリー用の「エレクトリックヒーティングマット」が3,980円、花びらを模したデザインの「エレクトリックヒーティングクッション」が4,480円。

モバイルバッテリーで動くペット用のあったかマットが発売される

「エレクトリックヒーティングマット」と「エレクトリックヒーティングクッション」はいずれもUSB給電式で、モバイルバッテリーに対応。室内だけでなく、ペットカートやキャリーに入れて、あるいは旅行や外出先など、コンセントのない場所でも使える。

温度は約32度の低温と約39度の高温の2段階。ヒーターシートに取り付けられたコントローラーで温度調節やタイマー設定を簡単に操作できる。独自のスタンバイ機能により、設定温度に達してもモバイルバッテリーの電源が切れず、温かさをキープする仕組みとなっている。

モバイルバッテリーで動くので外出先でも使いやすい

噛みつきによる断線が起きにくいメッシュタイプのUSB給電ケーブルを採用。3時間と6時間のタイマー設定が可能で、異常な高温になった場合は自動で電源を停止する保護機能も搭載している。

撥水生地を採用しており、水がこぼれても安心。外カバーと中クッションは手洗い可能で、洗濯ネットを使用すれば洗濯機での脱水もできる。

エレクトリックヒーティングマットは、短毛素材を使用しており毛やホコリが払いやすくお手入れが簡単。ベージュとブルーグレーの2色展開。本体サイズは幅約330mm×奥行約500mm×高さ約60mm、重さは約0.5kg。給電用USB-Aプラグを備える。

エレクトリックヒーティングマット ベージュ

エレクトリックヒーティングマット ブルーグレー

エレクトリックヒーティングクッションは、花びら部分をふっくらと盛り上げたデザインで、頭や手足が置きやすいリラックス形状。ベージュとグレーの2色展開。本体サイズは幅約500mm×奥行約500mm(中央フラット部 約φ300mm)×高さ約120mm、重さは約0.8kg。給電用USB-Aプラグを備える。