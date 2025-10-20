Dreame Technology（ドリーミー）は10月20日、同社初の室内用見守りネットワークカメラ「Dreame NAVO Care」シリーズを発表した。AIによる人物・ペット・荷物の検知機能を備え、パン＆チルトの可動機構で被写体を自動追従する。暗闇でも最大10メートル先まで鮮明に映し出せる。

実売価格は、2K画質の「Dreame NAVO Care 1 InCam」が7,580円、1080p画質の「Dreame NAVO Care SE 1 InCam」が6,280円。すでにAmazon.co.jpで販売中。

パン＆チルト機構を搭載したAI見守りネットワークカメラ「Dreame NAVO Care」シリーズ

AIを搭載した室内用のセキュリティカメラ。AIアルゴリズムが被写体や動きを検知し、家族やペット、宅配物を検出して自動で追跡する（ペットと宅配物の検知は有料）。カメラ部はパン＆チルトの可動機構を備えており、水平方向は360度、垂直方向は95度の範囲で動く。物理的にレンズが下を向き、撮影していないことが目視で確認できる「プライバシー保護モード」にも切り替えられる。

専用アプリ「Dreamehome」から映像確認や録画再生が行え、内蔵マイクとスピーカーで双方向の音声通話も可能。AlexaとGoogleアシスタントにも対応し、音声での操作にも対応する。撮影した映像はmicroSDカードやクラウドに保存できる（クラウド保存は有料）。

本体サイズは両機種とも80×106mm、重さは188g。