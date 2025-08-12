楽天グループは8月12日、ペットオーナーやペット好きなユーザーに向けたソーシャルメディア「moflog（モフログ） by Rakuten」を開設した。一緒に暮らす猫や犬の写真を投稿したり、お気に入りの飼い主をフォローしたりできるほか、ペットライフにおける相談機能、お役立ち情報などを提供する。

moflog（モフログ） by Rakuten

「moflog」は、ペットオーナー同士やペット飼育を検討しているユーザーが、愛犬や愛猫の写真投稿・悩み相談などを通じてつながり、ペットと過ごす生活に関連した情報交換を行えるソーシャルメディア。

写真を投稿できる「シェア」機能、ペットフードやペット用品などに関する情報を交換できる「相談」機能、ペットライフのお役立ち情報を定期配信する「豆知識」の機能を提供し、ユーザーが気軽に楽しく交流できる場を目指す。

楽天ポイントやクーポンを配布するユーザー参加型のキャンペーンも開催予定。ペット専門メディア「Uchinoco」やペットのケガや病気などに備える「楽天ペット保険」など、楽天が提供するペット関連サービスに続き、「moflog」を開設することで、ユーザー同士の交流のさらなる活性化を図るという。

moflogの利用画面の例

リリースを記念し、2025年8月20日からmoflogの新規登録者を対象としたキャンペーンを実施予定。楽天ポイントの進呈や、対象ショップで使えるクーポンをプレゼントする。詳細は8月20日に開設されるキャンペーンページで詳しく紹介される。