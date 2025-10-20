『ASUS ROG × 初音ミク』コラボ製品発売日決定！ 大好評だったTUF Gamingコラボモデルも再販へ

ASUS JAPANは10月17日、かねてから余光していた初音ミクとのコラボ製品について、日本国内向けの発売日を明らかにした。さらに6月に発売していたTUF Gamingとのコラボモデルについても再販を決定し、順次販売を行うとしている。
未来感あふれるROGデザインと、初音ミクのアイコニックなブルーグリーン＆ピンクのカラースキームを融合したコラボモデル。マザーボード、グラフィックスカード、PCケース、AIOクーラー、SSDエンクロージャー、電源ユニット、モニター、アパレルの総力展開が行われ、さらにTUF Gamingのマウス、マウスパッド、キーボード、ヘッドセットも再販する。
2025年11月7日（金）発売
- マザーボード：**ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 HATSUNE MIKU EDITION（89,800円）
- AIOクーラー：ROG RYUO IV 360 ARGB Hatsune Miku Edition（60,800円）
- グラフィックスカード：ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC HATSUNE MIKU EDITION（305,800円）
- PCケース：ROG Strix Helios II Hatsune Miku Edition（66,980円）
- 電源ユニット：ROG Thor 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition（88,980円）
- ゲーミングモニター：ROG Strix XG27ACMEG-G Hatsune Miku Edition（53,820円）
- SSDエンクロージャー：ROG Strix Arion Hatsune Miku Edition SSD enclosure（9,980円）
- アパレル：ROG T-SHIRT I HATSUNE MIKU EDITION（6,420円）
- アパレル：ROG T-SHIRT II HATSUNE MIKU EDITION（6,420円）
2025年11月7日（金）発売
- マウス：ASUS TUF GAMING Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition
- マウスパッド：ASUS TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition
- キーボード：ASUS TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition
- ヘッドセット：TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition