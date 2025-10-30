米NVIDIAは10月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの管理ユーティリティ「NVIDIA App」にバージョン11.0.5.420を公開した。起動時に自動でアップデートを適用できる。

  • 「NVIDIA App」にアップデート、DLSS Override機能に『SILENT HILL f』など11タイトルで対応

7つのタイトルで最適設定プロファイルを導入し、11タイトルでDLSS Override機能をサポートするアップデート。英語環境以外でフィルター機能に不具合が発生する問題に対処したほか、オーバーレイの誤記にも対処されている。

以下7タイトルのゲーム向けに最適化設定機能を追加

  • Battlefield 6
  • Dying Light: The Beast
  • EA SPORTS FC 26
  • Jump Space
  • Lost Soul Aside
  • NBA 2K26
  • SILENT HILL f

DLSSオーバーライド機能を以下11タイトルのゲームに追加

  • Alien: Rogue Incursion
  • Battlefield 6
  • Farlight 84
  • Japanese Drift Master
  • Mavrix by Matt Jones
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition
  • S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition
  • S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
  • SILENT HILL f
  • SUPER PEOPLE
  • X4: Foundations

その他の変更点

  • 非英語言語設定時に「ゲームフィルターとフォトモード」の切り替え機能が利用できない問題を修正した。
  • DLSS統計情報で「インゲーム」モデルオーバーライドが正しく表示されない不具合を修正した。
  • 各種安定性の改善を実施した。