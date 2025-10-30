「NVIDIA App」にアップデート、DLSS Override機能に『SILENT HILL f』など11タイトルで対応

米NVIDIAは10月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの管理ユーティリティ「NVIDIA App」にバージョン11.0.5.420を公開した。起動時に自動でアップデートを適用できる。
7つのタイトルで最適設定プロファイルを導入し、11タイトルでDLSS Override機能をサポートするアップデート。英語環境以外でフィルター機能に不具合が発生する問題に対処したほか、オーバーレイの誤記にも対処されている。
以下7タイトルのゲーム向けに最適化設定機能を追加
- Battlefield 6
- Dying Light: The Beast
- EA SPORTS FC 26
- Jump Space
- Lost Soul Aside
- NBA 2K26
- SILENT HILL f
DLSSオーバーライド機能を以下11タイトルのゲームに追加
- Alien: Rogue Incursion
- Battlefield 6
- Farlight 84
- Japanese Drift Master
- Mavrix by Matt Jones
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
- SILENT HILL f
- SUPER PEOPLE
- X4: Foundations
その他の変更点
- 非英語言語設定時に「ゲームフィルターとフォトモード」の切り替え機能が利用できない問題を修正した。
- DLSS統計情報で「インゲーム」モデルオーバーライドが正しく表示されない不具合を修正した。
- 各種安定性の改善を実施した。