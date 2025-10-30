米NVIDIAは10月28日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの管理ユーティリティ「NVIDIA App」にバージョン11.0.5.420を公開した。起動時に自動でアップデートを適用できる。

「NVIDIA App」にアップデート、DLSS Override機能に『SILENT HILL f』など11タイトルで対応

7つのタイトルで最適設定プロファイルを導入し、11タイトルでDLSS Override機能をサポートするアップデート。英語環境以外でフィルター機能に不具合が発生する問題に対処したほか、オーバーレイの誤記にも対処されている。

以下7タイトルのゲーム向けに最適化設定機能を追加

Battlefield 6

Dying Light: The Beast

EA SPORTS FC 26

Jump Space

Lost Soul Aside

NBA 2K26

SILENT HILL f

DLSSオーバーライド機能を以下11タイトルのゲームに追加

Alien: Rogue Incursion

Battlefield 6

Farlight 84

Japanese Drift Master

Mavrix by Matt Jones

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Enhanced Edition

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition

SILENT HILL f

SUPER PEOPLE

X4: Foundations

その他の変更点