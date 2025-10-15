「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.57」公開。Steamのオーバーレイ機能で安定性を改善

米NVIDIAは10月14日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.57」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

新作ゲーム『ARC Raiders』『The Outer Worlds 2』『Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2』『Pax Dai』に対応するドライバアップデート。いずれもNVIDIA DLSS 4機能をサポートして性能を引き上げてのゲームプレイに役立てられるほか、写真の現像ソフト「DxO Photolab 9」でAI機能を用いた際の安定性も改善している。

修正済みのゲーム不具合

Steamオーバーレイの使用によりゲームの安定性に問題が発生する場合がある [5521892]

『Hell is Us』：ゲームプレイ中にランダムに赤/緑の視覚的な異常が発生する現象 [5505371]

『Black Myth: Wukong』：R580ドライバーにアップデート後、ゲームプレイ中に軽微なグラフィック異常がランダムに発生する場合がある [5453535]

『Madden 26』：R580ドライバーにアップデート後、ゲームの安定性に問題が発生する場合がある [5446236]

Smooth Motion機能が有効になっている状態でインストール先のゲームディレクトリに漢字が含まれている場合、ゲームがクラッシュする可能性がある [5537563]

『Total War: Warhammer III』：グラフィック表示の異常が発生する場合がある [5363634]

『Delta Force』：Smooth Motion機能が有効になっている状態でゲームの安定性に問題が発生する場合がある [5540567]

『Clair Obscur: Expedition 33』：PCをスリープ状態から復帰後にゲームを起動すると、表示異常や安定性の問題が発生する場合がある [5467318]

修正済みの一般的な不具合

Alienware AW2524Hモニターで、ディスプレイ設定変更後に画面が黒くなる現象 [5430236]

DxO Photolab 9：AIマスク機能使用時の安定性に問題が発生する場合がある [5475130]