NECパーソナルコンピュータは10月28日、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型タブレット「LAVIE Tab T11N」（T1175/LAシリーズ）を発表した。本体カラーによって発売日が異なり、11月13日にルナグレーを、12月4日にサンドローズ（店頭販売モデルのみ）を発売する。直販価格は47,080円から。

デジタルペンが標準で付属、学習や思考支援ツールに適したタブレット

「LAVIE Tab T11N」は2,560×1,600ドットの90Hzディスプレイを備えた11型Androidタブレット。プロセッサはMediaTek Dimensity 6300、メモリは8GBを内蔵する。

標準でスタイラス「デジタルペンB」が付属し、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現したとする。

手書きノートアプリとして、手書き文字をリアルタイムでデジタルテキストに変換できる「Nebo」や手書きの計算式を書くと自動で結果が表示される「MyScript Calculator 2」などを標準搭載し、Googleの「かこって検索」にも対応。同社は子どもの学習や、社会人の思考支援ツールなどでの活用を提案している。

同一Wi-Fiネットワーク内のタブレットやスマートフォン同士でデータを送受信したり、LAVIE PCと連携してセカンドモニタとして使える「つながる! LAVIE」にも対応する。「つながる! LAVIE」を使うには専用アプリ（最新版）のインストールが必要。

本体の重さは約485gと軽量設計で、厚みは約7mmと薄型。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカー備えている。店頭モデルの主な仕様は下記の通り。

LAVIE Tab T11N（T1175/LAシリーズ）店頭モデルの主な仕様

  • カラー：ルナグレー／サンドローズ
  • OS：Android 15
  • CPU：MediaTek Dimensity 6300（オクタコア）
  • 内蔵メモリ：8GB
  • ストレージ：256GB（microSDメモリーカードスロット対応）
  • ディスプレイ：11型ワイド（2,560×1,600ドット／90Hz）
  • アウトカメラ：約800万画素
  • インカメラ：約500万画素
  • Wi-Fi：Wi-Fi 5
  • Bluetooth：Bluetooth 5.2
  • バッテリー駆動時間：約13時間（Web閲覧時）
  • 防水／防塵：IPX2／IP5X
  • 生体認証：顔認証
  • インタフェース：
  • サイズ／重さ：254.6×166.2×7.0mm／約485g
  • その他の機能：デジタルペンBが標準で付属