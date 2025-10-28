NECパーソナルコンピュータは10月28日、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型タブレット「LAVIE Tab T11N」（T1175/LAシリーズ）を発表した。本体カラーによって発売日が異なり、11月13日にルナグレーを、12月4日にサンドローズ（店頭販売モデルのみ）を発売する。直販価格は47,080円から。

LAVIE Tab T11N（T1175/LAシリーズ）

デジタルペンが標準で付属、学習や思考支援ツールに適したタブレット

「LAVIE Tab T11N」は2,560×1,600ドットの90Hzディスプレイを備えた11型Androidタブレット。プロセッサはMediaTek Dimensity 6300、メモリは8GBを内蔵する。

標準でスタイラス「デジタルペンB」が付属し、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現したとする。

手書きノートアプリとして、手書き文字をリアルタイムでデジタルテキストに変換できる「Nebo」や手書きの計算式を書くと自動で結果が表示される「MyScript Calculator 2」などを標準搭載し、Googleの「かこって検索」にも対応。同社は子どもの学習や、社会人の思考支援ツールなどでの活用を提案している。

サンドローズ

ルナグレー

同一Wi-Fiネットワーク内のタブレットやスマートフォン同士でデータを送受信したり、LAVIE PCと連携してセカンドモニタとして使える「つながる! LAVIE」にも対応する。「つながる! LAVIE」を使うには専用アプリ（最新版）のインストールが必要。

本体の重さは約485gと軽量設計で、厚みは約7mmと薄型。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカー備えている。店頭モデルの主な仕様は下記の通り。

LAVIE Tab T11N（T1175/LAシリーズ）店頭モデルの主な仕様