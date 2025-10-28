NECパーソナルコンピュータは10月28日、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型タブレット「LAVIE Tab T11N」（T1175/LAシリーズ）を発表した。本体カラーによって発売日が異なり、11月13日にルナグレーを、12月4日にサンドローズ（店頭販売モデルのみ）を発売する。直販価格は47,080円から。
デジタルペンが標準で付属、学習や思考支援ツールに適したタブレット
「LAVIE Tab T11N」は2,560×1,600ドットの90Hzディスプレイを備えた11型Androidタブレット。プロセッサはMediaTek Dimensity 6300、メモリは8GBを内蔵する。
標準でスタイラス「デジタルペンB」が付属し、従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現したとする。
手書きノートアプリとして、手書き文字をリアルタイムでデジタルテキストに変換できる「Nebo」や手書きの計算式を書くと自動で結果が表示される「MyScript Calculator 2」などを標準搭載し、Googleの「かこって検索」にも対応。同社は子どもの学習や、社会人の思考支援ツールなどでの活用を提案している。
同一Wi-Fiネットワーク内のタブレットやスマートフォン同士でデータを送受信したり、LAVIE PCと連携してセカンドモニタとして使える「つながる! LAVIE」にも対応する。「つながる! LAVIE」を使うには専用アプリ（最新版）のインストールが必要。
本体の重さは約485gと軽量設計で、厚みは約7mmと薄型。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカー備えている。店頭モデルの主な仕様は下記の通り。
LAVIE Tab T11N（T1175/LAシリーズ）店頭モデルの主な仕様
- カラー：ルナグレー／サンドローズ
- OS：Android 15
- CPU：MediaTek Dimensity 6300（オクタコア）
- 内蔵メモリ：8GB
- ストレージ：256GB（microSDメモリーカードスロット対応）
- ディスプレイ：11型ワイド（2,560×1,600ドット／90Hz）
- アウトカメラ：約800万画素
- インカメラ：約500万画素
- Wi-Fi：Wi-Fi 5
- Bluetooth：Bluetooth 5.2
- バッテリー駆動時間：約13時間（Web閲覧時）
- 防水／防塵：IPX2／IP5X
- 生体認証：顔認証
- インタフェース：
- サイズ／重さ：254.6×166.2×7.0mm／約485g
- その他の機能：デジタルペンBが標準で付属