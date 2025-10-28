ニトリは、超音波式加湿器「タンク運べるらく給水アロマ加湿器」をエディオンと共同開発し、10月上旬より販売している。ニトリとエディオンで取り扱う。価格は3,990円。

タンク運べるらく給水アロマ加湿器

シリーズ累計販売数約30万台を記録した「らく給水加湿器」の進化版。従来のふたを開けずに上から直接給水する機能に加え、新たにタンクを着脱してシンクや洗面台で給水できるようになった。

水タンクには抗菌樹脂を採用し、取り外してまるごと洗える設計。容量は約2.5Lで、鉄筋洋室6畳（木造3畳）の部屋であれば、HIGHモードで約12時間の連続加湿が行える。アロマオイルにも対応し、タンクにオイルを入れて加湿しながら香りも楽しめる。

加湿量は3段階（HIGH/MIDDLE/LOW）で調節可能で、最長8時間の切タイマー（2・4・8時間）も搭載。LEDライト機能もあり、寝室での使用にも適している。カラーはホワイト、ダークグレー、モカの3色展開。

本体サイズは幅191×奥行191×高さ262mm、重さは約1.2kg。タンク容量は約2.5L。最大200mL/hの加湿量で、木造3畳、プレハブ6畳まで対応。加湿方式は超音波式。

より大容量（タンク容量約3.3L）で湿度設定が可能な上位モデル「タンクを持ち運べる楽給水湿度設定加湿器（HM05）」も5,990円で販売している。