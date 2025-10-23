バルミューダは10月23日、気化式加湿器「Rain（レイン）」の新モデルを発表した。同日より予約受付を開始し、11月上旬から順次販売する。価格は6万9300円。

Rainは2013年の発売の加湿器。新モデルでは、花器や壺に着想を得たデザインはそのままに、高精細LCDディスプレイを採用した。

高精細LCDディスプレイにUIを表示

水をそそぐともみじや金魚などが現れる演出も

ディスプレイには室温、湿度、タンク容量などを表示。本体上部のボタンをスワイプ&タップするだけで直感的に操作できる。水を注いだ際には、金魚やもみじのシンボルが画面に現れる演出も加わった。

新機能「Ambient Time」では、自然をテーマにしたサウンドと映像、光の組み合わせで落ち着きの時間を提供する。「Long Rain」「Infinity Boat」「Satoyama」の3つのテーマから選択でき、リラックスタイムや集中したい時に適した環境を演出する。

製品前面

製品裏面

製品上面

新アプリ「BALMUDA Connect」との連携により、スマートフォンから運転モードの切り替えや風量設定などの操作が行える。外出先から帰宅時間に合わせて湿度を調整するなど、より便利に使用できる。iOS・Android両方に対応している。

水はディスプレイのある製品上部からそそぐ

加湿方式は気化式で、人が快適と感じる約50％の湿度を自然に作り出す。適用畳数の目安は約18畳。内部構造の見直しにより、新モデルではファンの取り外しが可能になり、メンテナンス性が向上した。給水ボウルや加湿フィルターは丸洗いでき、清潔な状態を保てる。

本体サイズは幅341mm×奥行き341mm×高さ352mm、重量は約5kg（満水時約9kg）。給水ボウル容量は4.0L。カラーはホワイト1色。