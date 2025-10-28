モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは、東京・渋谷ストリーム等で開催される「SOCIAL INNOVATION WEEK 2025」にブースを出展。安全啓発と不要バッテリーの回収を行うと発表した。出展期間は10月29日（水）～31日（金）まで。

近年、モバイルバッテリーの普及に伴い、誤った使用や不適切な廃棄による火災・発火事故が増加している。同社が10月20日に実施した調査では、ユーザーの約70％が「廃棄方法がわからない」と回答しており、安全な利用方法や廃棄方法の周知が課題となっている。

「SOCIAL INNOVATION WEEK 2025」のCHARGESPOTブースでは、モバイルバッテリーの正しい使用・廃棄方法に関する展示を行うとともに、不要なバッテリーの回収ボックスを設置する。

不要バッテリーを持ち込んだ来場者にはCHARGESPOTのクーポン（30分未満無料×3枚）をプレゼント。回収したバッテリーは適切に処理・再資源化するという。

