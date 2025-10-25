9月25日から28日の4日間開催され、26万人超の来場者を集めた東京ゲームショウ2025（TGS2025）。会場を華やかに彩り、盛り上げたのが各ブースのコンパニオンやキャラクター、オフィシャルコスプレイヤーなどのブーススタッフ。今回は、TGS2025の様子をお伝えする記事の締めくくりとして、そんな彼女たち・彼らを一気に写真でご紹介していこう（撮影：Yoshida "HARRY" Takanori）。