アーク、ASUS製グラフィクスカードが最大20,000円引きになる「秋のASUS ビデオカード祭り」

アークは10月24日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「arkhive 秋のASUS ビデオカード祭り」を開始した。実施期間は11月13日（木）23：59まで。
arkhive BTOパソコンにおけるぐらいフィックスカードのオプションにおいて、対象モデルの選択時に最大20,000円を割り引くというもの。ASUS製グラフィックカードは世界で初めてグラフィックカード基板への部品取り付けの完全オートメーション化を実現しており、耐久性や製造精度に優れた製品になっているという。
20,000円OFF対象モデル
- ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition
- Prime Radeon RX 9070 XT White OC Edition 16GB GDDR6
- Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition
10,000円OFF対象モデル
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
- TUF Gaming GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
- PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
- Prime Radeon RX 9070 OC Edition