NVIDIAは10月22日、都内でクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」に関する説明会を実施しました。昨今クラウド側のアプライアンスにNVIDIA Blackwell世代を追加してゲーミング体験を強化しているとのことで、現地では実際にNP-TYO-01インスタンスに接続してのデモが行われました。

NVIDIA GeForce NOWがBlackwellベースに。ハンコン対応、デバイスにあわせたクラウドゲーミング

NVIDIA GeForce NOWといえば、ゲーム向けGPUメーカー大手であるNVIDIAが直接提供するクラウドゲーミングサービスです。手元の環境ではなくクラウド側のサーバーでゲームの描画処理を実行し、その映像を手元のデバイスに転送。操作入力をフィードバックしてゲームプレイを行うというもので、スマートフォンのように非力なデバイスで強力なゲームプレイを行うことが可能です。

サービスが軌道に乗ってきた段階ではNVIDIA Ada Lovelace、いわゆるRTX 40シリーズをサービス基盤に用いていましたが、消費者向けには昨今RTX Blackwell、RTX 50シリーズをリリース済み。この世代更新をクラウドゲーミングサービスにも随時適用していくと発表があり、日本でのGeForce NOWでもRTX Blackwellリグを使えるようになった模様です。

この更新により、NVIDIA DLSS 4への対応が見どころ。マルチフレーム生成をサポートしたことでフレームレートを最大4倍まで引き上げられるようになり、対応する環境では5K（5,120×2,160ドット）で120fpsという高解像度・高フレームレートゲーミングに対応します。

LGの最新ウルトラワイドモニターでGeForce NOW

RTX Blackwellへの刷新といってもそれくらいかなと思いきや、細かいところでは周辺機器デバイスの対応を拡充。要望が大きかったというレーシングホイールにLogicool製品の一部で対応を実現し、高品質なドライビングゲームをより没入感を高めて楽しめるようになりました。今のところG29、G920のホイール・ペダルセットをサポートしています。

これは便利そう。GeForce NOWに向いているゲームの体験を高めます

加えて、Steam Deckへのネイティブ対応によって設定をチューニング。搭載するパネルが90Hzであることを活かして、90fpsでのゲームストリーミングに対応します。Steam Deckのように限られた性能のデバイスでも、高品質でなめらかなゲームプレイを行えます。

かなりニッチなところでは、対応する環境でH.265 10bit YUV 4:4:4の色空間に対応した伝送をサポートするように。ごく一部のユーザーから寄せられていたという画面表示の階調をより改善し、微妙な暗さや明るい部分の表現が豊かになったそう。正直なところ、筆者にはAV1 10bit YUV 4:4:4でも十分高品質に見えました。

有機ELパネルやMini LEDの普及で暗部の階調をより豊かに表現できるようになったことで、映像ソース側の品質を引き上げる必要があります

AV1コーデックでのYUV 4:4:4伝送はデバイスの互換性検証等でもう少し時間がかかるかもしれません

PCゲーミングといえばGPUも重要ですが、クライアントを保存するストレージも必要。「Ready-to-Play」タグがついた主要なゲームタイトルはGeForce NOWサーバー上のフラッシュストレージに保存されているので不要ですが、「Install-to-Play」タグが付与されたゲームはサーバー上にダウンロードする必要があります。

Performance会員とUltimate会員には100GBのシングルセッションストレージを確保していますが、今回セッションをまたぐ永続ストレージの提供も開始しました。最大1TBまで購入でき、マイナータイトルやSteamのクラウドセーブに対応しないゲームを快適にプレイできます。

GeForce NOWでSteamのマイナーなゲームを遊びたい時に便利なはず。永続ストレージがあればいちいちダウンロードする必要がなくなります

現地では会議室に太い回線を敷き、さまざまなデモを実際に試すことができました。個人的には、やはりハンドルコントローラーを使ってレーシングゲームをプレイするデモが一番リッチに感じられました。クラウドゲーミングという仕組み上避けられない描画遅延がマウス操作のゲームでは若干顕著に感じられることもあり、ゲームパッドやハンドルコントローラーでのプレイに向くタイトルがオススメです。

筆者程度ではハンコン操作の遅延はほぼ気になりませんでした

GeForce NOWは現在サービスを提供中。一時期は人気のために新規登録を休止していましたが、記事制作時点ではPerformanceプラン、Ultimateプランともに加入できます。一般的な環境では十分Performanceプランでクラウドゲーミングのパワーを感じられるはずなので、一度試してみるとよいでしょう。なお、ローカルデバイスの性能・ストレージの空き容量は不要ですが、それなりに安定したネットワーク回線が必要です（システム要件）。