サムスン電子ジャパンは10月21日、Galaxyシリーズのスマートフォンやタブレット、スマートウォッチが最大10％引きで購入できるキャンペーン「Samsung Week」を開始した。最新の折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7」や「Galaxy Z Flip7」が初めて割引の対象となるなど、幅広い製品が対象。開催期間は10月21日10時～11月6日9時59分まで。Samsungオンラインショップのほか、Galaxy Harajuku(東京・原宿)やGalaxy Studio Osaka(大阪・なんば)の実店舗でも実施する。

10%引きで購入できるスマートフォンは以下の通り。折りたたみスマホは、本のように開く「Galaxy Z Fold7」と、コンパクトに折りたためる「Galaxy Z Flip7」の両方が割引の対象。「Galaxy S25 Ultra」や「Galaxy S25」といったフラッグシップスマートフォンや、「Galaxy Tab」シリーズのタブレット、スマートウォッチ「Galaxy Watch8」シリーズや「Galaxy Watch Ultra(2025)」も対象。

「Samsung Galaxy Z Fold7」 (256GB / 512GB / 1TB)

「Samsung Galaxy Z Flip7」 (256GB / 512GB)

「Samsung Galaxy S25 Ultra」 (256GB / 512GB / 1TB)※256GBモデルのみ9％引き

「Samsung Galaxy S25」 (256GB / 512GB)

「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」

「Samsung Galaxy Tab S11」

「Samsung Galaxy Tab S10 Ultra」

「Samsung Galaxy Tab S10+」

「Samsung Galaxy Tab S10 FE+」

「Samsung Galaxy Tab S10 FE」

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」

「Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）」

「Samsung Galaxy Watch8 Classic」

「Samsung Galaxy Watch8」

「Samsung Galaxy Buds3 Pro」

「Samsung Galaxy Buds3」

さらに、対象製品と同時にアクセサリーを購入すると、アクセサリーが40%割引となる特典も用意する。公式オンラインショップでは、独自のポイントプログラムであるSamsungリワードのポイント還元率も増額する。