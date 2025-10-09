サムスン電子ジャパンは10月9日、最新ユーザーインターフェース「One UI 8」の対応機種を大幅に拡大し、Samsung Galaxyスマートフォン・タブレットの現行モデルへの提供を順次開始すると発表した。

サムスンが最新UIの対応機種を大幅に拡大

One UI 8は当初、2025年8月発売の「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」および同年9月19日発売の「Samsung Galaxy Tab S11｜S11 Ultra」のみに搭載されていたが、今回のアップデートにより、2022年の「Samsung Galaxy S22シリーズ」以降に発売された全モデルが対象となる。

One UI 8はSamsung Galaxyのさまざまな端末に対応するよう設計された最新UIで、AI機能を強化し、デバイスの直感的でシンプルな操作性と、生産性・利便性の向上を実現。ポートレートスタジオ機能にペット対応が追加され、犬や猫の写真にも魚眼レンズや油絵などの様々なスタイルが適用できる。

今回のアップデートでは、ギャラリー内のAI機能「ポートレートスタジオ」に新しく「アイドル」エフェクトが追加された。この機能は日本版のSamsung Galaxyスマートフォンおよびタブレット限定の特別なエフェクトとなっている。

「アイドル」エフェクト 使用前

「アイドル」エフェクト 使用後

「アイドル」エフェクト 使用前

「アイドル」エフェクト 使用後

「アイドル」エフェクトの対応機種は以下の通り。

Zシリーズ：Galaxy Z Fold7｜Z Fold6｜Z Fold5｜Z Flip7｜Z Flip6｜Z Flip5

Sシリーズ：Galaxy S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 FE｜S24 Ultra｜S23｜S23 FE｜S23 Ultra

Tabシリーズ：Galaxy Tab S11｜Tab S11 Ultra｜Tab S10+｜Tab S10 Ultra｜Tab S9｜Tab S9+｜Tab S9 Ultra

また、One UI 8の提供タイミングは製品・販売キャリアごとに異なる。

One UI 8の提供時期の一覧表

One UI 8の詳細については、Samsung公式サイトで確認できる。