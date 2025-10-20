『崩壊：スターレイル』オンパロス編最終章へ、10月24日にVer.3.7「明日は昨日に」予告配信

HoYoverseは10月20日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における次期Ver.3.7「明日は昨日に」の予告配信を10月24日に実施すると明らかにした。ミスターフク郎に加え、開発チームのメンバーも登場して重要な情報に言及するという。

バージョンアップ前恒例の予告配信を実施するという内容。Ver.3.0突入前に予告されていた通り、Ver.3.7で同バージョンの開拓任務のクライマックス回になるというもので、半年以上にわたって継続されてきたオンパロス編がいったん完了するものとみられる。予告配信ではミスターフク郎が司会を務める通常パートに加え、開発チームも登場して何らかの重要な情報について言及するという。