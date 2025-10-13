『原神 Luna Ⅱ「消えた月光に想いを馳せて」』は10月22日リリース！ ネフェル実装

HoYoverseは10月10日、提供中のオープンワールドRPG『原神』において予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Luna Ⅱ「消えた月光に想いを馳せて」』を10月22日にリリースすると明らかにした。

バージョンの命名スキームが変更されたため、メジャーアップデートから2番目にあたるバージョン。魔神任務 空月の歌第3幕「存在しない国」、第4幕「消えた月光に想いを馳せて」を実装する予定で、ファルカ大団長が遂に登場。ファデュイからは召使、傀儡がシナリオに現れるとしており、旧知のキャラクターがそろい踏みとなるようだ。

加えて、かねてから予告していたUGC（ユーザークリエイトコンテンツ）向けプラットフォーム「星々の幻境」を実装。プレイアブルキャラクターとして★5草元素キャラクター「ネフェル」を追加するほか、「フリーナ」「アルレッキーノ」「鍾離」が復刻される。