PayPayは8月8日、地方自治体との連携により実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、10月以降に実施するキャンペーンを発表した。9月実施分の追加自治体もある。
各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。
|実施自治体
|実施期間
|還元率
|還元上限
|青森県十和田市
|10/1～10/31
|最大20%
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|岩手県紫波町
|10/1～10/31
|最大10%
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|栃木県栃木市
|10/1～11/30
|最大20%
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|埼玉県朝霞市
|10/1～10/31
|最大20%
|2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|埼玉県新座市
|10/16～11/30
|最大20%
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|神奈川県茅ヶ崎市
|10/14～10/31
|最大10%または20%
|10%対象：1,000ポイント／回、20%対象：2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間（合算）
|福井県坂井市
|10/1～10/31
|最大10%
|1,000ポイント／回、2,000ポイント／期間
|愛知県東海市
|10/1～10/31
|最大20%
|1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|大阪府八尾市
|9/16～9/30
|最大20%
|1,000ポイント／回、1,000ポイント／期間
|大阪府東大阪市
|10/1～10/15
|最大20%
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|和歌山県紀美野町
|10/25～12/8
|最大25%
|2,500ポイント／回、5,000ポイント／期間
|島根県江津市
|10/1～11/30
|最大20%
|1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|広島県三原市
|10/20～11/30
|最大20%
|2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|広島県北広島町
|10/1～10/31
|最大20%
|2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間