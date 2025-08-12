PayPayは8月8日、地方自治体との連携により実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、10月以降に実施するキャンペーンを発表した。9月実施分の追加自治体もある。

各自治体のキャンペーン内容は下表のとおり。

実施自治体 実施期間 還元率 還元上限
青森県十和田市 10/1～10/31 最大20% 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
岩手県紫波町 10/1～10/31 最大10% 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
栃木県栃木市 10/1～11/30 最大20% 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
埼玉県朝霞市 10/1～10/31 最大20% 2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
埼玉県新座市 10/16～11/30 最大20% 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
神奈川県茅ヶ崎市 10/14～10/31 最大10%または20% 10%対象：1,000ポイント／回、20%対象：2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間（合算）
福井県坂井市 10/1～10/31 最大10% 1,000ポイント／回、2,000ポイント／期間
愛知県東海市 10/1～10/31 最大20% 1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
大阪府八尾市 9/16～9/30 最大20% 1,000ポイント／回、1,000ポイント／期間
大阪府東大阪市 10/1～10/15 最大20% 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
和歌山県紀美野町 10/25～12/8 最大25% 2,500ポイント／回、5,000ポイント／期間
島根県江津市 10/1～11/30 最大20% 1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
広島県三原市 10/20～11/30 最大20% 2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
広島県北広島町 10/1～10/31 最大20% 2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間