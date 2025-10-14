マウスコンピューターは10月14日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」新製品として、GeForce RTX 5060 Laptop GPUまたはGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートPC「G TUNE P6」を発売した。価格は199,800円から。

G TUNE P6

価格と性能の両立を目指した16型ゲーミングノートPC。Core i5-13500HXプロセッサ・GeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載モデルとCore i7-13700HXプロセッサ・GeForce RTX 5070 Laptop GPU搭載モデルの2製品をラインナップする。

100Wに設定したGPUの電力を瞬間的に115Wまで引き上げるDynamic Boost機能を搭載。一般的な75W前後の製品と比べ、高いフレームレートを実現できる。冷却機構は吸気流を利用してマザーボード麺に風を流す効率的な独自冷却を採用した。

厚さ24.3mmの筐体にはヘアライン加工を施したメタル素材を使用し、外観はブラック、ロゴは筐体色になじむグレーを採り入れた。ディスプレイは2,560×1,600解像度で最大180Hzのリフレッシュレートに対応する。モデル例は下記の通り。

G TUNE P6-I5G60BK-B

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：Intel Core i5-13500HX

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

メモリ：16GB

M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）

パネル：16型 液晶パネル (2,560×1,600ドット、ノングレア／180Hz対応)

WEB販売価格：199,800円

G-TUNE P6-I7G70BK-B