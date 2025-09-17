DAIV、国土交通省主催の「PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyo」に機材協賛

マウスコンピューターは9月17日、独自に展開するクリエイター向け「DAIV」ブランドにおいて、国土交通省が主催する「PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyo」への機材供与を実施すると明らかにした。
PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyoは、国交省が推進する「PLATEAU（プラトー）」プロジェクトの一環で行われるハッカソンイベント。参加者は全国の都市の3D都市モデルのオープンデータを活用してゲーム、AR/VR、映像、シミュレーション、インスタレーションなどのアイデアを競うという。マウスコンピューターではこのイベントに機材供与を行うことで、動画編集、機械学習、CAD、3DCGのような高負荷なワークロードをサポートするとしている。
