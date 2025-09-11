マウスコンピューターは9月11日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」新製品として、GeForce RTX 5060 Laptop GPUおよびGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載した14型ゲーミングノートPC「G TUNE W4」を発売した。

G TUNE W4

G TUNEのノートPCとして最軽量クラストなる約1.68kgの筐体に、GeForce RTX 5000シリーズを搭載したモデル。冷却にはブランド初となるベイパーチャンバー構造を採用し、CPUとGPU、メモリの発熱を効率的に発散し、高付加時でも安定した動作を図る。

ディスプレイのリフレッシュレートは144Hz。色域はsRGB 100％をカバー。本体の厚みは約19.9mmに押さえ、用途によりモバイル利用も可。バッテリー駆動時間はG TUNE W4-I7G50BK-Aの動画再生時で約8時間（JEITA 3.0）、G TUNE W4-I7G60BK-Aでは約7時間。モデル例は下記の通り。

G TUNE W4-I7G60BK-A

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：Intel Core i7-13620H

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

メモリ：32GB

M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）

パネル：14型 液晶パネル (ノングレア／144Hz対応)

WEB販売価格：229,700円

G TUNE W4-I7G50BK-A