富士通クライアントコンピューティングは10月14日、同社製PC「FMV」シリーズ新製品として、14.0型ディスプレイを搭載しながら約634gの軽さを実現したノートPC「UX-K3」（型番：FMVUXSK3BA）を発表した。11月中旬から量販店店頭などで購入できる。量販店のオンライン販売価格は280,280円前後。

「FMV」の14型ノートPC「FMV Note U」シリーズ

14インチで約634g、世界最軽量ノートPC「UX-K3」

「FMV Note U」は14.0型液晶を搭載したモバイルPCシリーズで、UX-K3は世界最軽量となる約634gを実現した製品。これまでは「FMV Zero」の名称で、富士通ECサイト「WEB MART」のみで販売していた。

今回、UX-K3の製品名で店頭モデルが投入されたことで、量販店の店頭などで実機を手に取り重さなどを確かめられるようになる。新たに、付属のACアダプタも従来の約280gから約151gへと軽量化された。

FMV Note U UX-K3

プロセッサは12TOPSのAIエンジンを備えるCore Ultra 7 255Uを採用。本体はキー配置を刷新し、Num Lockなど一部のキーにステータス状態がわかるLEDを組み込んだ。LANポートはこれまでカバーを開けてコネクタを挿し込むフリップ式だったが、抜き挿ししやすいカバー無しのフルサイズに変更している。

天板素材は軽量なカーボン、キーボード面と底面は軽く頑丈なマグネシウムリチウム合金を採用。キーボード面のブランドロゴは従来の左上から左下へ移動し、新しいロゴへ刷新された。

インタフェースはUSB 3.2 Gen2 Type-C×2基、USB 3.2 Gen1 Type-A×2基、microSDメモリーカードスロット×1基、HDMI出力×1基、ギガビット有線LAN×1基、3.5mmステレオジャック、Windows Hello対応指紋センサーなど。主な仕様は下記の通り。

右側面

左側面

OS：Windows 11 Home

CPU：Intel Core Ultra 7 255U

メモリ：16GB

ストレージ：512GB SSD

グラフィックス：Intel Graphics（CPU内蔵）

光学ドライブ：―

ディスプレイ：14.0型ワイド（1,920×1,200ドット）、可変リフレッシュレート

通信：ギガビット有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth

インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C×2基、USB 3.2 Gen1 Type-A×2基、microSDメモリーカードスロット×1基、HDMI出力×1基、ギガビット有線LAN×1基、3.5mmステレオジャックなど

生体認証：指紋認証

サイズ：W308.8×D209×H16.3～17.8mm

重さ：約634g

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生で約7時間、アイドル時で約18.0時間

カラー：ピクトブラック

動画再生で約13.5時間、863gの長時間駆動モデル「U77-K3」

FMV Note U U77-K3のシルバーホワイト

FMV Note Uシリーズ新製品では長時間駆動モデル「U77-K3」も用意される。U77-K3は重さを約863～879gとしながら最大35時間駆動する大容量バッテリーと、CPUを強力に冷やすデュアルファンを搭載している点が特徴。量販店のオンライン販売価格は263,780円前後。

プロセッサはIntel Core Ultra 7 155Hを採用し、UX-K3と同じくLED内蔵キーやLANポートの改善、小型軽量ACアダプタへの変更などが行われている。主な仕様は下記の通り。

OS：Windows 11 Home

CPU：Intel Core Ultra 7 155H

メモリ：16GB

ストレージ：512GB SSD

グラフィックス：Intel Graphics（CPU内蔵）

光学ドライブ：―

ディスプレイ：14.0型ワイド（1,920×1,200ドット）、可変リフレッシュレート

通信：ギガビット有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth

インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C×2基、USB 3.2 Gen1 Type-A×2基、microSDメモリーカードスロット×1基、HDMI出力×1基、ギガビット有線LAN×1基、3.5mmステレオジャックなど

生体認証：指紋認証

サイズ：W308.8×D209×H16.3～17.8mm

重さ：約869～879g

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生で約13.5時間、アイドル時で約35時間

カラー：ピクトブラック、シルバーホワイト、フロストグレー

ピクトブラック

フロストグレー