マウスコンピューターは、Amazon.co.jpが10月7日から開催している「Amazonプライム感謝祭」への参加を発表。同社ブランドストアでPC製品の特価セールを開始した。10月10日（金）23時59分まで。G TUNEやDAIVを含むパソコン本体や、iiyamaの液晶ディスプレイをラインナップしている。

多くの製品がセール中だが、現時点でのセール対象モデルの一例を紹介しておく。

モデル名：「mouse F7I5I01BK3SIW1AZ」

（17.3型大型画面、豊富なインターフェースを装備）

OS：Windows 11 Home

CPU：インテル Core i5-1235U プロセッサー

グラフィックス：インテル Iris Xe グラフィックス

メモリ：32GB(16GB×2)

M.2 SSD：500GB(NVMe Gen4×4)

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール販売価格：126,800円（税込）

mouse F7

モデル名：「iiyama ProLite XUB2493HS-B6A」

（23.8型フルHD、IPS方式、使いやすいスタンドも特徴）

パネル種類：IPS方式パネル（ノングレア）

サイズ：対角：60.5cm(23.8型) 16：9

信号入力コネクタ（デジタル）：HDMI × 1 / DisplayPort × 1

昇降機能（高さ調整）：可動範囲 上下150mm

ピボット機能（画面縦回転）：右回転各90°

保証期間：5年間保証

セール販売価格：15,800円（税込）