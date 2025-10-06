キヤノンマーケティングジャパンは、10月24日（金）～26日（日）に東京・池袋で開催するコスプレイヤーの大規模ハロウィンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」において、本格的な写真撮影が体験できる「ガチ撮影エリア Powered by キヤノンマーケティングジャパン」を今年も開催する。今年は、最新フルサイズミラーレスでコスプレイヤーを撮影する「コスプレイヤーガチ撮影」に加え、VR静止画撮影が楽しめる「ガチVR撮影」も実施する。

参加は無料だが、会場の入場には池袋ハロウィンコスプレフェス2025のチケット購入が必要。会場は、池袋駅東口エリアのイケ・サンパーク。

メインのコスプレイヤーガチ撮影では、6名の人気コスプレイヤーをフルサイズミラーレスで撮影できる。ボディは「EOS R5 Mark II」や「EOS R6 Mark II」などを、交換レンズは「RF85mm F1.4 L VCM」や「RF100-300mm F2.8 L IS USM」などを無料で貸し出す。撮影した画像データは持ち帰りできる。自分のカメラでも撮影できる。

出演コスプレイヤーは、10月25日（土）が尊みを感じて桜井さん、紅羽りおさん、月海つくねさん。10月26日（日）が宮本彩希さん、篠崎こころさん、えい梨さん。

尊みを感じて桜井さん

紅羽りおさん

月海つくねさん

宮本彩希さん

篠崎こころさん

えい梨さん

EOS R5 Mark IIなどの最新ミラーレスカメラや交換レンズを無料で貸し出してくれる

新企画のガチVR撮影では、専門スタッフのサポートを受けながらVR静止画撮影が体験できる。コスプレカメラマンの井田達也氏が監修し、同氏によるレクチャーも実施する。