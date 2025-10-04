10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、DJIがアクションカメラや360度カメラ、スマホ用ジンバル、ワイヤレスマイク、ポータブル電源などを特価で販売している。特に、1/1.1インチの大型センサーを搭載して画質を引き上げた最新の360度カメラ「Osmo 360」が20％オフで、小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」が23%オフで購入できるのが目玉。セール期間は10月10日23時59分まで。

  • 1/1.1インチの大型センサーを搭載した360度カメラ「Osmo 360」

    1/1.1インチの大型センサーを搭載した360度カメラ「Osmo 360」

  • 小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」

    小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」

セール対象のおもな製品や価格は以下の通り。セール中に価格や割引率が変更になる可能性もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。

製品名 通常価格 セール価格 割引率
Osmo 360 スタンダードコンボ 67,100円 53,680円 20%
Osmo 360 アドベンチャーコンボ 91,300円 73,040円 20%
Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ 55,000円 46,000円 16%
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ 69,300円 58,500円 16%
Osmo Action 4 スタンダードコンボ 44,000円 32,010円 27%
Osmo Mobile SE 8,030円 6,820円 15%
Osmo Mobile 7 11,880円 10,010円 16%
Osmo Mobile 7 P 18,480円 15,620円 15%
DJI Mini 3 Fly Moreコンボ（DJI RC付属） 83,600円 71,060円 15%
DJI Mini 4K 47,520円 38,060円 20%
DJI Neo 33,000円 28,050円 15%
DJI Neo Fly More コンボ 57,200円 48,620円 15%
Mini 4 Pro Fly More コンボ Plus 158,180円 126,500円 20%
DJI Power 1000 114,400円 62,000円 46%
DJI Power 2000 151,800円 115,500円 24%
DJI Power 500 58,300円 44,980円 23%
DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + 充電ケース) 19,360円 15,510円 20%
DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) 10,560円 8,470円 20%
  • 人物の追従性能を高めたスマホ用ジンバル「Osmo Mobile 7 P」

    人物の追従性能を高めたスマホ用ジンバル「Osmo Mobile 7 P」

  • 高性能アクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」

    高性能アクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」

  • 小型軽量の高性能ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」

    小型軽量の高性能ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini」