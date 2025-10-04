10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、DJIがアクションカメラや360度カメラ、スマホ用ジンバル、ワイヤレスマイク、ポータブル電源などを特価で販売している。特に、1/1.1インチの大型センサーを搭載して画質を引き上げた最新の360度カメラ「Osmo 360」が20％オフで、小型軽量で持ち運びやすいポータブル電源「DJI Power 500」が23%オフで購入できるのが目玉。セール期間は10月10日23時59分まで。
セール対象のおもな製品や価格は以下の通り。セール中に価格や割引率が変更になる可能性もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
|製品名
|通常価格
|セール価格
|割引率
|Osmo 360 スタンダードコンボ
|67,100円
|53,680円
|20%
|Osmo 360 アドベンチャーコンボ
|91,300円
|73,040円
|20%
|Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ
|55,000円
|46,000円
|16%
|Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
|69,300円
|58,500円
|16%
|Osmo Action 4 スタンダードコンボ
|44,000円
|32,010円
|27%
|Osmo Mobile SE
|8,030円
|6,820円
|15%
|Osmo Mobile 7
|11,880円
|10,010円
|16%
|Osmo Mobile 7 P
|18,480円
|15,620円
|15%
|DJI Mini 3 Fly Moreコンボ（DJI RC付属）
|83,600円
|71,060円
|15%
|DJI Mini 4K
|47,520円
|38,060円
|20%
|DJI Neo
|33,000円
|28,050円
|15%
|DJI Neo Fly More コンボ
|57,200円
|48,620円
|15%
|Mini 4 Pro Fly More コンボ Plus
|158,180円
|126,500円
|20%
|DJI Power 1000
|114,400円
|62,000円
|46%
|DJI Power 2000
|151,800円
|115,500円
|24%
|DJI Power 500
|58,300円
|44,980円
|23%
|DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + 充電ケース)
|19,360円
|15,510円
|20%
|DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)
|10,560円
|8,470円
|20%