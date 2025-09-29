LEVEL∞、「にゃんたじあ！」に新メンバー加入記念でコラボPCに5,000円オフクーポン配布

ユニットコムは9月29日、 ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」で販売中の「にゃんたじあ！」コラボPCにおいて、新メンバーが加入したことを記念して5,000円OFFクーポンや購入特典の追加を実施した。サイン入り色紙が当たるSNSキャンペーンも行っている。

「にゃんたじあ！」に新メンバーとして「ニャマシュヴァ・ルッツ」さんと「ニャマルベール・ぺルル」さんが加入することをうけたキャンペーン施策。2025年10月14日（火）14:59までの期間中、コラボPCの購入時に「Nyan0927」と入力することで5,000円オフを適用可能。オリジナル壁紙、システムボイス特典を追加するほか、X（Twitter）などでにゃんたじあ！メンバーのサイン入り色紙をプレゼントする抽選も実施している。