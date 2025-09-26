「パソコン工房 静岡店」で10月4日から新規オープニングセール！ 浜松店でも協賛セール開催へ

ユニットコムは9月26日、10月4日に「パソコン工房 静岡店」を新規オープンする。これに伴ってオープニングセールを行うほか、近隣の浜松店でも協賛セールを実施予定だ。

パソコン工房 静岡店は、JR南エリアと東西のSBS通りと静岡駅方面の北部に通じる大浜街道との交差点から、大浜街道南部へ100ｍ入った大浜街道沿いのはるやま静岡西脇店に所在する新店舗。最新パソコンから人気のゲーミングパソコンからPCパーツ、ゲーミングデバイス、周辺機器、サプライの他、中古パソコン、ゲーミング中古PCなど豊富な品揃えを展開し、様々なニーズにこたえられるという。所在地は「静岡県静岡市駿河区西脇6-4」。