「パソコン工房 静岡店」で10月4日から新規オープニングセール！ 浜松店でも協賛セール開催へ

ユニットコムは9月26日、10月4日に「パソコン工房 静岡店」を新規オープンする。これに伴ってオープニングセールを行うほか、近隣の浜松店でも協賛セールを実施予定だ。
パソコン工房 静岡店は、JR南エリアと東西のSBS通りと静岡駅方面の北部に通じる大浜街道との交差点から、大浜街道南部へ100ｍ入った大浜街道沿いのはるやま静岡西脇店に所在する新店舗。最新パソコンから人気のゲーミングパソコンからPCパーツ、ゲーミングデバイス、周辺機器、サプライの他、中古パソコン、ゲーミング中古PCなど豊富な品揃えを展開し、様々なニーズにこたえられるという。所在地は「静岡県静岡市駿河区西脇6-4」。
／#パソコン工房 #静岡 店— パソコン工房 静岡店 (@PK_shizuoka) August 18, 2025
10/4 #オープン‼
＼
ゲーミングPCを抽選で1名様に🎁
⚠ご注意⚠
静岡店現地手渡しのみ
配送は致しかねます
ご理解の上申込みください
【手順】
1.静岡店LINE登録＆↓フォロー@PK_shizuoka
2.↓付けて本ポスト引用リポスト#パソコン工房静岡店オープン
⏰～10/3(金)16時 pic.twitter.com/3rEV9MYEYU