ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で「超決算総力セール」を開催している。実施期間は9月26日まで。

超決算総力セール

今回のセールでは、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボレーションによるゲーミングPC「LEVEL∞」や、初心者向けのコストパフォーマンス重視モデル「LEVELθ」、カスタマイズ可能なBTOパソコン「iiyama PC」などを展開する。

既存のWindows 10搭載パソコンからの乗り換えを促進する「Windows 11全力乗換応援フェア」を実施しており、下取りサービスで最大5万円分相当を還元するほか、Windows 11アップグレード診断を無料で提供し、アップグレード工賃も5,000円に設定した。

さらに期間限定で「決算特別スーパー還元祭」も開催。対象の新品パソコン・ゲーミングPC購入時にスペックに応じて最大10万円分相当の還元を提供する。パソコン工房会員限定のキャンペーンで、9月30日まで実施される。

そのほか、指定の保証サービスに同時加入で最大2万円分相当の還元が付与されるパソコン工房会員限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」や、最長48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローン（支払い金額5万円以上、月々3,000円を超える支払い回数が対象）も提供している。