ユニットコムは、9月13日に大きく棚を増やして全面改装オープンした「パソコン工房 町田店」において、「全面改装オープン記念セール 第2弾」を開始した。実施期間は9月26日まで。

パソコン工房町田店が全面改装！ 記念キャンペーン第2弾開催

厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。町田店に加えて八王子店もキャンペーンに参加しており、協賛セールを同時開催中。なお、協賛セールで取り扱う製品は町田店の「全面改装オープン記念セール 第2弾」とは異なっているという。