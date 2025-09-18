ワコムは9月17日、クリエイティブ初心者向けの液晶ペンタブレット「Wacom One 14」を9月30日に発売すると発表した。価格は39,800円。

Wacom One 14

14.0型のフルHDディスプレイを搭載し、本体重量約750グラムの軽量設計を実現した液晶ペンタブレット。Windows PC、Mac、Chromebookに対応し、マンガやイラスト制作をはじめ、写真編集やPDF注釈などの日常作業にも活用できる。

液晶パネルには反射を抑えるアンチグレア加工と指紋汚れを防ぐアンチフィンガープリント加工を施し、作業に集中できる環境を提供する。また、視差を最小限に抑えるダイレクトボンディング技術により、紙に描くような自然な描き心地を実現した。

付属の「Wacom Oneスタンダードペン」は充電不要で、40年以上培ったワコムのペン技術により高精度な描画と低遅延、自然な傾き検知を実現。2つのカスタマイズ可能なボタンを搭載している。

ステッドラー、LAMY、Dr. Gripといった有名文具メーカーとコラボしたデジタルペンにも対応しており、好みに応じて選択できる。

接続はUSB Type-Cケーブル1本で完結。DisplayPort Alt ModeまたはThunderbolt（第3世代以降）対応パソコンなら、電源・映像・データ伝送がケーブル1本で行える。別売のWacom ConverterによりHDMI・USB Type-A接続にも対応する。

バンドルソフトとして「CLIP STUDIO PAINT PRO」「Magma」「Concepts」などのクリエイティブアプリに加え、「Foxit PDF Editor」や学習プラットフォーム「Skillshare」「パルミー」も提供。購入後すぐに創作活動を始められる環境を整えた。

9月29日までに公式ワコムストアで予約すると、数量限定で標準芯とフェルト芯各10本セットをプレゼント。楽天市場店・Yahoo!店では10%相当のポイントを付与する。

本体サイズは336×201×10mm、重さは750g。sRGBカバー率は98％、最大解像度は1920×1080（アスペクト比16：9）。