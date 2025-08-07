ワコムは8月6日、ペンタブレットをすでに利用している人を対象とした「お得に購入！乗り換えキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月28日まで。

現在ワコム製または他社製のペンタブレットを使っているユーザーに対し、最新モデルを含む対象製品を最大約30％オフの特別価格で提供する。

2025年に発売された「Wacom Intuos Pro」のほか、液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq」シリーズなども特別価格で販売される。対象製品は以下の通り。

One by Wacomシリーズ（CTL-472、CTL-672）

Wacom Intuosシリーズ（CTL-4100WL、CTL-6100WL）

Wacom Oneシリーズ（CTC4110WL、CTC6110WL、DTC121、DTH134）

Wacom Intuos Proシリーズ（PTK470、PTK670、PTK870）

Wacom Movink 13（DTH135）

Wacom Cintiqシリーズ（DTK168、DTK246、DTH246）

Wacom Cintiq Proシリーズ（DTH172、DTH227、DTH271のスタンドセット）

キャンペーンの参加条件は、ワコム製または他社製のペンタブレット製品を所有していること。専用サイト内の応募フォームから、氏名やメールアドレスなどに加え、所有している製品の製品名または型番・シリアル番号を入力する必要がある。

ワコムが内容を確認した後、登録メールアドレスに特価販売ページの案内が送信される。特別販売サイトの購入期限は9月28日まで。