エレコムは9月16日、文具のような存在感を目指した完全ワイヤレスイヤホン「スゥート」（SÖT）シリーズを発表した。曲線フォルムの小型軽量設計で、充電ケースには持ち運びやすいリングストラップが付いている。

カラーはウッド、スカイ、リーフ、フラワー、ブラック、ホワイトの6色。9月中旬に発売し、いずれも価格はオープン。直販価格は3,980円。

充電ケース込みでも約25g、軽量設計の完全ワイヤレス

横幅約58mmと小型で本体は片耳約3.3g、充電ケースを含めても約25.8gという軽量設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホン。

本体は出っ張りが少ない曲線フォルムで、音楽の再生や停止、音量調節といった操作を本体タッチで行える。SiriやGoogleアシスタントなどの音声AIアシスタントの呼び出しも可能。マイクも内蔵し、PCやスマートフォンなどを経由し音声通話が行える。

ストラップ付きで鞄の持ち手などに掛けておける

丸い形状で装着しやすい

内蔵ドライバーは約6mm径。バッテリー駆動時間は単体で約4.5時間、充電ケース併用時で最大14.5時間。バッテリー残量は充電ケースのインジケーターのほか、スマートフォンとBluetooth接続した場合はスマートフォンの画面でも残量を確認できる。イヤーキャップはS／M／Lの3サイズを同梱。

充電ケースのインタフェースはUSB-C。Bluetoothの対応プロファイルはA2DP、AVRCP、HFPで、コーデックはSBC。マルチポイントには非対応。再生周波数帯域は20-20,000Hz。