米Appleは9月9日（現地時間）、製品発表会「Apple Event」を開催し、その中で完全ワイヤレスイヤホンの最新モデル「AirPods Pro 3」を発表した。日本での価格は39,800円。

「AirPods Pro 3」発表。ノイズキャンセリング性能は前モデル比2倍、ライブ翻訳機能搭載へ

同社完全ワイヤレスイヤホン製品シリーズにおける最上位モデルの最新型。耳に音を届ける空気の流れを正確に制御できるという新しいマルチポート音響アーキテクチャを採用した点が特徴で、次世代のアダプティブEQを組み合わせて低音応答を変革。音楽、ショー、通話の高周波に鮮やかで明瞭なボーカルを再生できるようになるとしている。

加えて、インイヤーワイヤレスヘッドホンとして世界最高のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。超低ノイズマイクと高度なコンピュテーショナルオーディオ、パッシブノイズアイソレーションを強化する新しいフォーム注入イヤーチップの採用によって実現したとしており、前モデルから最大2倍効果的なANCを達成。ANCを有効化した状態での音楽再生時間も前モデルから33%延長されている。

形状は100,000回を超える耳のスキャンによってフィット感をさらに改善。本体はIP57の耐汗性と耐水性を備え、トレーニングから不意の降水にも対応。血流中の光吸収を測定するカスタム光電プレチスモグラフィーセンサーを内蔵し、ワークアウトの追跡機能も強化されている。

加えて、Apple Intelligenceとの組み合わせではライブ翻訳機能も利用可能だ。英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語から利用できるようになり、年末までにイタリア語、日本語、韓国語、中国語(簡体字)にも対応を予定しているという。