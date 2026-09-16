パソコン工房「怒涛のMSI協賛祭」開催中、MSI製品採用の特別モデル展開

ユニットコムは9月14日、パソコン工房WEBサイトと店舗で「怒涛のMSI協賛祭」を開始した。実施期間は2026年10月9日（金）10時59分まで。
MSI製PCパーツを採用した特別なゲーミングPCをお得に購入できるというキャンペーン施策。マザーボードやSSD、グラフィックスカード、ケースや電源ユニットなどにMSI製品を採用したことで統一感を高めている。実施期間は10/9（金）10:59まで。
販売中の構成例
LEVEL-RMB6-R75F-RBX-MSI [RGB Build]（209,800円）：Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 5 7500F / MSI PRO B650-S / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC / MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW（ミドルタワー / ATX）/ MSI MAG A650BNL
LEVEL-RMB6-R77-RKX-MSI [RGB Build]（229,700円）：Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 7 7700 / MSI PRO B650-S / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC / MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW（ミドルタワー / ATX）/ MSI MAG A650BNL
LEVEL-RM85-LCR98D-TKX-MSI [RGB Build]（339,700円）：Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 7 9800X3D / MSI B850-S01 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC / MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW（ミドルタワー / ATX）/ MSI MAG A750BN PCIE5 III