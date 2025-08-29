パソコン工房「超 感謝還元祭」を9月8日まで開催 - 対象製品購入で最大10万円相当還元へ

ユニットコムは8月29日、パソコン工房会員限定キャンペーン「超 感謝還元祭」を開始した。実施期間は9月8日まで。
期間中、対象製品を購入することで構成に応じて最大10万円分相当の還元を付与するというキャンペーン施策。店舗では直営店舗で利用できる商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施するというもので、対象製品の構成に応じて最大10万円相当の還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX 6000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC→ 100,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC→ 100,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090（GeForce RTX 5080）」を搭載した新品デスクトップPC→ 40,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 2000 Ada」を搭載した新品デスクトップPC→ 20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 4070 SUPER・NVIDIA RTX A400）」を搭載した新品デスクトップPC→ 20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5・インテル Core i5・AMD Ryzen 5」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3・AMD Ryzen 3」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC→ 7,000円分相当還元
「GeForce RTX 5050（GeForce RTX 4050）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core 5・インテル Core i5・インテル Core Ultra 5」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元